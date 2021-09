PSG - Mercato : Leonardo a tenté un autre Ballon d’Or que Messi cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Leonardo aurait tenté de signer N’golo Kanté cet été ! Alors que le PSG a sans doute réalisé le plus beau mercato de son histoire avec l’arrivée de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi pour ne citer qu’eux, les dirigeants parisiens seraient venus aux informations pour une autre recrue XXL, le champion d’Europe avec Chelsea, N’golo Kanté selon les informations de Foot Mercato.

Chelsea pas prêt à lâcher une de ses pièces maitresses

Voilà cependant les Blues auraient refusé catégoriquement rapporte le média sportif et ce malgré un contact avec le joueur directement. Rien d’étonnant lorsqu’on entend les dires d’un autre légendaire milieu de terrain, Ruud Gullit, qui voit en N’golo Kanté un potentiel ballon d’or.

« C'est un peu la même histoire que celle de Baresi. Il n'a pas pu gagner le Ballon d'Or malgré son niveau. Les joueurs qui marquent des buts volent toujours la vedette. Ce serait beau que pour une fois quelqu'un qui n'est pas sous les feux de la rampe puisse gagner. Quelqu'un comme Kanté a tellement bien joué et il le mérite aussi ». A déclaré le Batave (Propos retranscris par l’Equipe). Sous contrat avec le club londonien jusqu’en Juin 2023, les champions d’Europe et leur entraineur, ex du PSG, Thomas Tuchel, seraient plus enclin à prolonger leur milieu qu’à le lâcher rapporte toujours Foot Mercato.

🚨Info : Le #PSG s'est renseigné au sujet de N'Golo Kanté 🇫🇷 cet été.



- #Chelsea a fermé la porte et va entamer des discussions pour prolonger son milieu de terrain.https://t.co/wGZ4hGx83s — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 21, 2021