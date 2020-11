PSG - Mercato : Leonardo a toutes ses chances avec sa dernière trouvaille

Dominik Szoboszlai est annoncé comme l'attraction du football européen ces prochaines années. Forcément, le PSG doit donc entrer dans la course pour le recruter au plus vite. Étincelant, le milieu offensif du RB Salzbourg (20 ans) est ainsi déjà annoncé aux quatre coins du Vieux Continent.

De l'AC Milan au Real Madrid en passant par Arsenal, Tottenham ou encore Leipzig, tous semblent sous le charme d’un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes en attaque. Dans son édition de la semaine, l’hebdomadaire évoque l'existence d'une clause libératoire à hauteur de 25 M€ présente dans le contrat de Szoboszlai. Son agent a fait le point sur la situation de son poulain.

« De plus en plus proche de quitter le championnat autrichien »

« Notre stratégie ne changera pas après un ou deux bons matches. Nous croyons fortement en notre stratégie développée et tous ces commentaires prouvent que nous sommes sur le bon chemin », a déclaré Esterházy Mátyás au média DIGI Sport, avant de confirmer que son protégé pliera bien bagage d’ici à la fin de la saison. Que ce soit en janvier ou l’été prochain, le plus important c’est qu’il ira là où nous pensons qu’il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg. Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominik est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien ». Pour aller où ?