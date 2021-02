Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En marge du dossier Lionel Messi, qui est le fantasme du PSG pour cet été, Leonardo envisage de régler quelques dossiers majeurs avant la fin de saison en mai. Parmi ceux-ci figurent la question des latéraux.

Florenzi, valeur refuge

D'après L'Equipe du jour, le directeur sportif du PSG envisage de plus en plus sérieusement la levée de l'option d'achat d'Alessandro Florenzi (29 ans). Appartenant à l'AS Roma, l'international italien (40 capes) se plait à Paris et se verrait bien rester. La réciproque est vraie. Il correspond aux attentes sportives de Mauricio Pochettino. Florenzi est également apprécié au niveau de son comportement, sa vie rangée et sa discrétion sur les réseaux sociaux plaisent à Leonardo.

Conscient qu'il s'agit d'une affaire à réaliser pour seulement 8 M€ (une somme relativement modeste compte-tenu du contexte Covid), Leonardo devrait prochainement organiser une rencontre avec les agents de l'Italien pour formaliser tout ça. Il faut dire que le chantier des couloirs s'annonce encore important à l'été 2021.

Deux recrues nécessaires dans les couloirs ?

Pas franchement fan de Dagba, Kehrer ou Pembélé pour jouer à droite, le DS parisien cherchera une doublure … Et potentiellement un autre joueur à gauche de la défense en concurrence avec Kurzawa et Bakker. En effet, la prolongation de Juan Bernat (27 ans), victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison, est au point mort. L'Espagnol espère revenir à la compétition en mars mais ne sera pas qualifié pour la C1. En début d'année, Leonardo a rencontré les agents de Bernat mais n'a, pour l'heure, trouvé aucun accord avec l'ancien du Bayern.

Kean, un avenir incertain

Enfin, du côté du Parisien, on s'intéresse ce jour à Moise Kean « l'élu du Mercato », considéré comme LA meilleure pioche de Leonardo. Reste que le prêt du joueur d'Everton n'est assorti d'aucune option d'achat. Dans le quotidien francilien, l'ex-international italien Federico Balzaretti doute d'ailleurs de la continuité de son compatriote à Paris : « Cela dépend beaucoup du prix. Le PSG fait très attention aux montants. Les folies du mercato sont finies ».