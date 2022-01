PSG - Mercato : Leonardo a trouvé une solution pour débloquer le dossier Ndombélé, il aurait besoin de l'OM !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le PSG et Tottenham se sont quasiment mis d'accord sur les conditions d'un prêt de Tanguy Ndombélé pour les six prochains mois. Le club de la capitale devrait prendre en charge l'intégralité du salaire de l'ancien Lyonnais. La dernière inconnue résidait dans le montant de l'option d'achat. Et l'ultime obstacle dans la nécessité pour le leader de la Ligue 1 de dégraisser un effectif colossal.

Pour cela, son directeur sportif, Leonardo, a fait appel à son filon habituel, le Calcio. Selon le spécialiste du mercato Ignazio Genuardi, le Brésilien aurait proposé son milieu de terrain portugais Danilo à l'AS Roma. Les Giallorossi ont cependant déjà recruté l'ancien capitaine du FC Porto Sergio Oliveira, qui évolue au même poste et qui vient de réaliser des premiers pas remarqués. Danilo pourrait être recruté en cas de départ d'Amadou Diawara, pisté en début de mercato par... l'OM.

En cas de départ d’A.Diawara, la #Roma explore notamment la piste menant au Portugais #Danilo #Pereira. Alors que le #PSG s’active pour recruter en prêt Ndombele (Tottenham), le Portugais a été proposé au club de la Louve (qui a déjà pris S.Oliveira cet hiver). #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 27, 2022