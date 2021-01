PSG - Mercato : Leonardo a un autre bon plan que Sergio Ramos au Real Madrid

Si le PSG va sans doute rester sage sur ce mois de janvier, Leonardo est quand même à l'affût des bonnes opportunités. Notamment en défense. Du côté du Real Madrid, le directeur sportif francilien a quelques idées... Et cela ne se limite pas à offrir un contrat à Sergio Ramos (34 ans) pour la saison prochaine.

Odriozola, une cinquième option à droite ?

Si l'on en croit ABC, le PSG ferait partie de la longue liste de clubs prêts à relancer l'international espagnol (4 capes) Alvaro Odriozola (25 ans). Peu utilisé par Zinédine Zidance cette saison (59 minutes jouées), le latéral droit – prêté au Bayern Munich l'an passé – se retrouve sur le marché. Il aurait déjà reçu pléthore de propositions. Outre le PSG, la Fiorentina songe à lui pour remplacer Pol Lirola, parti à l'OM. L'Athletic Bilbao est sur les rangs. Tout comme le Milan AC, le Borussia Dortmund et Tottenham.

Toujours d'après le média ibérique, Odriozola coûterait quand même « au moins » 20 M€ en transfert sec (pour racheter ses trois années de contrat restantes) mais un prêt est possible. Révélé sous les couleurs de la Real Sociedad et transféré au Real pour 30 M€ à l'été 2018, le Basque se pose des questions. Reste à savoir si Paris empilera un nouveau joueur dans un secteur comptant déjà Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Thilo Kehrer et Timothée Pembélé.