PSG - Mercato : Leonardo active déjà un plan B à Zidane !

Le PSG s’attend à des changements d’envergure ces prochaines semaines. Si, pour l’heure, le club de la capitale n’entend pas prendre de décision trop hâtive, Leonardo s’active pour trouver un remplaçant à Mauricio Pochettino en fin de saison.

Le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance mais le dossier semble compliqué puisque ce dernier attend les Bleus. Du coup, le directeur sportif brésilien du PSG a déjà lancé une autre piste qu’il connaît bien : Massimiliano Allegri.

Tuttosport, qui fait sa Une sur le sujet, affirme que l’actuel entraîneur de la Juventus Turin est le préféré du PSG après Zidane. Là aussi, le dossier est épineux puisque la Vieille Dame l’a blindé avec un contrat sur quatre ans signé l’été dernier.