PSG – Mercato : Leonardo aurait ouvert une surprenante piste en Italie

En Italie, on semble persuadé du fait que le PSG cherche un gardien. Si Keylor Navas (34 ans) et Sergio Rico (27 ans) sont tous les deux sous contrat pour encore trois ans (2024), cela n'empêche pas la presse transalpine de spéculer sur les recherches de Leonardo sur ce poste... Et pour une fois ce n'est pas Gianluigi Donnarumma (Milan AC) qui est l'objet des rumeurs.

L'étrange piste Emil Audero

Emil Audero (Sampdoria) Credit Photo - Icon Sport

En effet, selon Tuttosport, Leonardo suivrait avec attention la situation d'Emil Audero (24 ans), portier italien de la Sampdoria de Gênes. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'ancien gardien de la Juventus ne sera pas cédé à moins de 20 M€. Dans ces conditions, on imagine mal Paris passer à l'action.

Rappelons que la priorité du PSG est de prolonger Neymar Jr et Kylian Mbappé au delà de juin 2022. Il est ensuite prévu que le club francilien se mette en quête d'au moins un latéral droit, Alessandro Florenzi ne donnant pas pleine satisfaction.