PSG - Mercato : Leonardo sur le point de prendre une décision radicale avec Pochettino !

C'est une bombe qu'a lancée le journaliste italien Nicolo Schira durant la nuit : Mauricio Pochettino pourrait être débarqué de son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, six mois seulement après son arrivée. Le directeur sportif parisien, Leonardo, n'entretiendrait pas de bonnes relations avec lui et se demanderait s'il ne vaudrait pas mieux changer à l'intersaison plutôt qu'en plein milieu du championnat, comme avec Thomas Tuchel en fin d'année 2020.

Conte et Zidane dans le viseur

La réflexion du Brésilien serait en cours et alimentée par le fait que deux entraîneurs de renom se retrouvent actuellement sur le marché, en plus de son chouchou Massimiliano Allegri, qui devrait cependant reprendre du service prochainement (à la Juventus, à l'Inter Milan ou au Real Madrid). Ces deux grands noms, ce sont évidemment Zinédine Zidane et Antonio Conte. Les deux hommes ont lâché Merengue et Nerazzurri hier soir. Selon le journaliste de Téléfoot Julien Maynard, Pochettino, lui, ne serait pas non plus contre un départ : "Comme avancé par plusieurs médias anglais, Mauricio Pochettino s’est entretenu avec Daniel Levy, le président de Tottenham. L’entraîneur argentin (déçu par certains fonctionnements au PSG) aimerait retrouver le banc des Spurs, mais pour l’instant Paris ne compte pas le laisser partir".

Quelle que soit l'issue de ce feuilleton, force est de constater que Leonardo a une fois de plus du mal à cohabiter avec ses entraîneurs. Cela s'était produit avec Antoine Kombouaré lors de son premier passage puis avec Thomas Tuchel et donc Mauricio Pochettino. Les deux derniers lui reprochent de ne pas les écouter au niveau du recrutement. Et comme le bilan du champion du monde 94 n'est pas reluisant à ce niveau entre flops retentissants (Icardi, Danilo…) et incapacité à bien vendre, il pourrait un jour être l'arroseur arrosé !