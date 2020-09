PSG – Mercato : Leonardo aurait réalisé un très bon coup avec Florenzi

Il était attendu que ce Mercato estival du PSG serait notamment animé par l'arrivée d'un latéral droit. Et Leonardo n'a pas manqué d'activer ses réseaux italiens pour trouver preneur. Alessandro Florenzi, le défenseur international italien de l'AS Roma, est l'heureux élu.

Reste désormais à savoir si Florenzi sera un véritable apport pour le club de la capitale. Leonardo a-t-il réussi un joli coup à la Juan Bernat ? Ou le club de la capitale se retrouvera-t-il dans un an avec le même problème d'un poste de latéral à pourvoir ?

Capello valide le choix Florenzi

Le directeur sportif peut au moins se reposer sur l'avis très confiant de Fabio Capello. Le mythique entraîneur italien a en effet confié à Eurosport que le PSG avait peut-être réalisé une très belle affaire. « L'une de ses plus grandes qualités, c'est sa capacité à toujours parvenir à centrer. Il a aussi une très bonne frappe, et c'est un garçon très professionnel et très sérieux. Pour moi, sa meilleure position est celle de latéral droit. Je pense que c'est une bonne pioche pour le PSG et il peut très bien s'y imposer », assure l'entraîneur italien.