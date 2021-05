PSG - Mercato : Leonardo aurait trouvé son latéral gauche

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ce n'est pas nouveau et cela a été révélé par le quotidien allemand Bild il y a quelques jours. A savoir l'intérêt du PSG pour Theo Hernandez, le latéral gauche du Milan AC. Rebondissant sur le dossier, et sur les informations en provenance d'Allemagne, le site footmercato assure de son côté qu'un accord de principe est proche d'être trouvé entre le joueur français et le club de la capitale.

Toujours selon le site internet, les dirigeants italiens auraient déjà informé l’entourage d'Hernandez qu'il ne partirait pas à moins de 40 millions d’euros. Ce qui signifierait, donc, que le Milan et Leonardo ne sont pas encore entrés en négociations. Le dossier est donc à suivre.