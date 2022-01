PSG - Mercato : Leonardo avait échafaudé un plan pour se débarrasser d'Icardi mais…

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Très décevant depuis son arrivée au PSG en 2019, ce qui n'a pourtant pas empêché Leonardo de le recruter pour 55 M€ un an plus tard, Mauro Icardi aimerait retourner en Italie. Et Paris souhaiterait également le voir libérer de la masse salariale. Mais pas à n'importe quelle condition. Le club de la capitale souhaite que l'Argentin soit vendu, pas prêté.

Une porte s'est entrouverte du côté de la Juventus Turin, qui pourrait perdre Alvaro Morata (départ à Barcelone). Selon Le Parisien, voyant que la Vieille Dame ne pouvait pas financer un transfert, Leonardo voulait proposer un échange avec Moise Kean, qui a laissé un bon souvenir à Paris (17 buts lors de son prêt en 2020-21). Le problème, c'est que l'attaquant est prêté pour deux ans par Everton à la Juve et que son contrat était difficile à rompre. Et puis, surtout, il a déjà joué pour les Toffees et les Bianconeri cette saison, ce qui lui interdit d'enfiler un troisième maillot. Dommage pour Leonardo et le PSG, qui avaient flairé un bon coup !

Mercato : quand le PSG pensait à un échange entre Kean et Icardi

