PSG - Mercato : Joaquin Correa (Lazio) relancé, un attaquant sur le départ ?

Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

D'Italie arrive aujourd'hui une annonce que le Paris Saint-Germain et la Lazio Rome ont repris les négociations pour le transfert de Joaquin Correa. L'attaquant argentin de 26 ans est très apprécié de Leonardo, qui a fait une première offre aux Biancocelesti de 12 M€ plus Pablo Sarabia, puis une seconde à 15 M€ avec toujours l'Espagnol en contre-partie.

Le journaliste italien Alfredo Pedulla assure que les négociations vont dans le bon sens, même si elles progressent doucement. Correa étant coté à 30 M€ et Sarabia à 20 M€, un accord devrait vite être trouvé. Aux dernières nouvelles, l'indemnité versée par le PSG devrait atteindre les 18 M€. Reste une interrogation : pourquoi Leonardo recrute-t-il un nouvel attaquant sachant qu'il y en a déjà beaucoup dans son effectif ? Cela pourrait-il signifier qu'un Mbappé ou un Icardi pourrait être vendu sous peu ?

