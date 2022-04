PSG - Mercato : Leonardo avance sur 3 autres dossiers XXL que Mbappé, le FC Barcelone peut fulminer !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

« Leonardo est dans l’œil du cyclone, même s’il travaille et qu’il ne se sent pas menacé. » Voilà l’information du Parisien au sujet du directeur sportif du PSG. Sa politique sportive et ses choix de recrutement non concertés avec le coach seraient pointés du doigt à Doha, où on dit toutefois qu’aucune décision ne sera prise avant le titre de L1.

Pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, Leonardo travaille d’arrache-pied sur plusieurs dossiers prioritaires actuellement : Les prolongations de Kylian Mbappé et Xavi Simons mais aussi les signatures des contrats de Ismaël Gharbi, Ayman Kari et Warren-Zaïre Emery. En terme d’arrivées, Goal affirme que la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes arrive en haut de la pile de l’homme fort du PSG.

Des contacts ont également lieu avec Paul Pogba et on apprend qu’il devrait revenir à la charge pour Ousmane Dembélé, avec lequel il y a un accord de principe. Le FC Barcelone, où Xavi veut absolument le conserver cet été, peut fulminer. Enfin, le PSG s’intéresse bien à Aurélien Tchouaméni mais le milieu de l’AS Monaco penche plutôt en faveur d’un départ à l’étranger pour l’heure. Son prix : entre 60 et 70 M€.

🔴 Leonardo est dans l’œil du cyclone, même s’il travaille et qu’il ne se sent pas menacé.



Sa politique sportive et ses choix de recrutement non concertés avec le coach sont pointés du doigt.



À Doha, on dit qu’aucune décision ne sera prise avant le titre de L1.



(@LeMechenoua) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 16, 2022

Pour résumer Bien qu’il puisse se sentir en danger après la saison décevante du PSG et son manque de résultats en terme de dégraissage, Leonardo continue d’avancer sur le mercato estival avec plusieurs dossiers majeurs. Dont un au FC Barcelone !

Bastien Aubert

Rédacteur