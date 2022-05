PSG - Mercato : Leonardo bloque un premier dossier de taille

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

On ne prête qu'aux riches. Aux clubs qui, chaque saison, disposent de moyens conséquents pour imposer leurs vues et leurs achats lors de chaque mercato. C'est bien entendu le cas du PSG qui, cette saison encore, va tenter de signer les meilleurs éléments de la planète foot. Parmi les buteurs qui se révèlent, un ancien de la maison : Christopher Nkunku.

Désormais au RB Leipzig, l'ancien parisien pourrait changer d'air au cours des prochaines semaines. Et être récupéré par le club de la capitale ? Non, si l'on se fie aux informations du quotidien l'Equipe. Une décision qui émanerait de Leonardo, en personne, qui ne souhaite pas faire revenir d'anciens éléments partis ailleurs.

Demeure une inconnue et de taille : Leonardo sera-t-il toujours en place lors du mercato estival ?

🔴 Si Leonardo reste au PSG, il serait très difficile d’imaginer un retour de Christopher Nkunku 🇫🇷 – il voit d'un mauvais oeil l'éventuel rachat de jeunes.



Le joueur aimerait quitter le RB Leipzig cet été. Le club aimerait en revanche construire autour de lui.



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 4, 2022

Pour résumer Bien difficile de savoir à quoi va ressembler le prochain mercato estival du PSG. Et de savoir si un nouvel entraîneur va succéder dans les prochaines semaines à Mauricio Pochettino. En attendant, on prête à Leonardo, le directeur sportif, quelques décisions fortes.

Benjamin Danet

Rédacteur