PSG - Mercato : Leonardo charge le Real Madrid pour Mbappé... avant Ramos ?

C’est peu dire que Leonardo n’a pas apprécié les manoeuvres du Real Madrid autour de Kylian Mbappé (22 ans) au mercato estival. Intéressée par le profil de l’attaquant du PSG, la Casa Blanca s’est déclarée en fin de mercato avec deux offres astronomiques qui n’ont néanmoins pas fait plier l’émir du Qatar. Le directeur sportif du PSG n’a pas aimé le timing.

« On n'est pas content de leur comportement. On arrivait à la dernière du mercato et ils voulaient commencer une négociation pour l'un des meilleurs joueurs au monde, cela a donc créé une situation que l'on n'a pas aimée, a expliqué Leonardo sur Canal+. On n'a jamais pensé à son départ et on a été clair par rapport à l'offre qu'ils ont fait (160 M€, la seule). Elle n'était pas suffisante. De notre manière de l'entendre, c'était moins que nous avons payé et la dernière offre qu'ils ont dite n'est jamais arrivé. Je ne peux pas organiser un mercato, une saison, pendant trois-quatre mois et préparer cela et lors de la dernière semaine changer nos plans. »

La suite de l’entretien de Leonardo sera diffusée ce soir avec d’autres sujets épineux : la concurrence Navas-Donnarumma et les inquiétudes autour de Sergio Ramos. Va-t-il là aussi faire référence au Real Madrid ? Leonardo semble par ailleurs rester confiant au sujet de la prolongation de Mbappé. « Kylian est profond et quand c'est le cas tu ne discutes pas comme ça. Je ne vois pas le joueur partir à la fin de la saison, a-t-il poursuivi. Une prolongation ? On n'a jamais changé notre objectif. Personne ne pense au PSG dans le futur sans Kylian. On n'envisage pas son départ, il représente beaucoup de chose. Ce n'est pas parce qu'il est français, qu'il est l'un des meilleurs du monde mais il y a une manière d'être que l'on aime bien, que tout le monde aime au club et le joueur est fabuleux. Quand on pense à Messi, Neymar et Kylian, ce n'est pas quelque chose pour regarder un an, on a envie de le vivre et on va tout essayer. »

L'entretien de Leonardo n'était pas complet 😉 Il y a une deuxième partie qui sera diffusée mercredi soir avant Bruges-PSG où le directeur sportif reviendra sur Messi, les inquiétudes concernant Ramos et la concurrence Navas-Donnaruma #TeamPSG — ParisTeam (@Paristeamfr) September 14, 2021