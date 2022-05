PSG - Mercato : Leonardo cible bien Fofana au RC Lens et bataille avec le Real Madrid pour un Niçois

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Danilo Pereira, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Rafinha, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera. La liste des milieux qui n’ont pas réussi à s’imposer depuis leur arrivée au PSG est longue comme le bras. Sans surprise, c’est donc au poste de milieu relayeur que le PSG va donc tenter de se renforcer une nouvelle fois au mercato estival.

Si le grand favori dans ce registre se nomme Paul Pogba (Manchester United, 29 ans), Le Parisien affirme que les profils de Seko Fofana (RC Lens, 26 ans) et de Khephren Thuram (OGC Nice, 21 ans) plaisent aussi. Au sujet de Fofana, le PSG devra écarter la concurrence de l’OL, qui s’est positionné depuis quelques semaines.

Quant au Niçois, on apprend qu’il plaît en Italie et qu'il est également observé par le Real Madrid. Deux dernières pistes hors des frontières françaises sont évoquées par le journal francilien : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Nicolo Barella (Inter Milan).

Bastien Aubert

Rédacteur