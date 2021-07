PSG - Mercato : Leonardo conclut avec l’Inter pour Hakimi et fait une fleur… au FC Barcelone !

A force de l’écrire, ça finit par ne plus être crédible mais le transfert d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain est vraiment sur le point de se conclure. Le journaliste de RMC Loïc Tanzi et son collègue italien Fabrizio Romano sont unanimes pour dire que Leonardo et son homologue intériste, Beppe Marotta, finalisent les derniers détails de l’opération. Qui devrait donc tourner aux alentours de 75 M€.

Sergi Roberto pour remplacer Hakimi

En décidant d’opter pour le latéral droit marocain plutôt que pour Serge Aurier, chouchou de Nasser al-Khelaïfi, Leonardo a fait une fleur (indirecte) au pire ennemi du Qatari… le FC Barcelone ! En effet, l’Inter Milan a ciblé le successeur d’Hakimi chez les Blaugranas ! Il s’agirait de Sergi Roberto, cauchemar toujours vivace pour les supporters parisiens puisqu’auteur du but du 6-1 lors de la remontada.

Le départ de Sergi Roberto ne rapportera pas énormément au FC Barcelone. En revanche, il lui fera économiser de la place dans sa masse salariale et c’est tout sauf négligeable. En effet, les Blaugranas sont dans le rouge vif au niveau financier en raison des salaires colossaux attribués par l’ancienne direction à tous les joueurs, même les seconds couteaux comme Roberto. Son départ en Italie signifierait une économie de 10 M€ annuels. Pas négligeable quand on négocie une prolongation avec Lionel Messi…

🔴🔵 Achraf #Hakimi s’engagera demain pour 5 ans avec le @PSG_inside ! Transfert avoisinant 60M€ ! Son choix a toujours été le #PSG. Demain après la visite médicale, il sera parisien. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 30, 2021