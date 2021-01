PSG – Mercato : Leonardo connaît le tarif colossal pour offrir Lionel Messi à Paris

«Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... »

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a été très clair il y a une dizaine de jours dans les colonnes de France Football. Oui, le club de la capitale ne se prive pas de rêver de Lionel Messi. Une telle opportunité d'attirer la Pulga ne se représentera pas deux fois. Sauf que la partie s'annonce très serrée pour Leonardo.

Hermel annonce 100 millions par an pour Messi

Confronté à la crise sanitaire qui impacte la billetterie, au fiasco des droits télé et aux prolongations de Neymar et Kylian Mbappé à boucler, même le PSG ne semble pas avoir les reins assez solides pour conclure le dossier Messi en parallèle.

D'ailleurs, le journaliste de RMC Frédéric Hermel, tout en nuançant les chances parisiennes dans le dossier, a mis le club de la capitale face à une réalité financière colossale. « Je ne dis pas que Messi ne va pas aller au PSG, mais il y a quand même beaucoup de bidonnages dans les journaux espagnols. Comme si Jorge Messi (son père), avec tous les millions qu’il a gagnés avec son fils, avait besoin d’apprendre le français… (…) Je crois que c’est possible, sauf qu’il faudra que le PSG trouve 100 millions d’euros par an ». Un montant qui semble relever de l'impossible. A moins que Messi ne se montre moins gourmand qu'au Barça...