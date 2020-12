PSG – Mercato : Leonardo contraint d'abandonner une piste séduisante en Série A ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Si le Paris Saint-Germain connait un exercice 2020-21 très compliqué et jalonné de blessures, Thomas Tuchel a fait savoir hier face aux médias qu'il n'était pas sûr que ses dirigeants puissent mener un Mercato de janvier très actif du fait de la situation économique. Cela n'empêche cependant pas Leonardo de rester à l'affût et de prendre des renseignements.

Très au fait du marché de Série A, le directeur sportif brésilien est notamment à l'affût de la situation de Papu Gomez (milieu offensif, 32 ans), mis à l'écart par Gian Piero Gasperini à l'Atalanta Bergame et qui sera sur le marché sur la prochaine fenêtre des transferts.

Papu Gomez (Atalanta) ne sera pas libéré en janvier

La Gazzetta dello Sport confirme que Paris - comme l'Inter Milan, le Milan AC et l'AS Roma – est sur les rangs pour accueillir le crack argentin (5 sélections). Cependant le club de Bergame n'a pas l'intention de faire cadeau de son maître à jouer. Si Papu Gomez a demandé à être libéré de sa dernière année et demi de contrat, l'Atalanta a fixé le tarif à 10 M€ pour le sortir. Pour un joueur de 32 ans et qui ne s'appelle pas Lionel Messi, pas sûr que le PSG fasse l'effort...