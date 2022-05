PSG - Mercato : Leonardo débarqué, Mbappé a validé l’arrivée de son remplaçant

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

La prolongation de Kylian Mbappé (23 ans) va avoir un effet domino au PSG. La première victime de cette opération se nomme Leonardo. Cette nuit, le directeur sportif a été démis de ses fonctions. Celui qu'on disait menacé depuis plusieurs semaines est donc le premier fusible à tomber dans la réorganisation globale de l'organigramme parisien.

Peut-être pas le dernier changement à attendre mais l’identité de son remplaçant a déjà fuité hier soir : Luis Campos. Comme déjà évoqué samedi, l’ancien homme fort du recrutement du LOSC est déjà en discussions avec le PSG pour poser ses valises dans la capitale cet été.

Nicolo Schira précise qu’un accord de principe a été conclu entre les deux parties pour le poste de directeur sportif du PSG. « Campos entretient de très bonnes relations avec Kylian Mbappé depuis leur passage commun à Monaco », rappelle le spécialiste des transferts sur Twitter.

