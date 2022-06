PSG - Mercato : Leonardo déjà sur le point de trouver un nouveau poste ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Pour le quotidien Super Deporte, Peter Lim, le propriétaire de Valence a un plan bien défini, et Leonardo en est la tête de gondole. Pour l’homme d’affaires singapourien, il s’agit d’une vieille connaissance puisqu’il entretient une solide amitié avec le Brésilien depuis plusieurs années. Leonardo avait évolué au club de Mestalla au poste d’arrière gauche entre 1991 et 1993 et semble être le plus désigné pour reprendre le projet sportif du club aux yeux des dirigeants.

Leonardo, l’homme de la situation à Valence ?

Plusieurs facteurs font de Leonardo (52 ans) un candidat idéal. Tout d'abord, son expérience, lui qui a piloté les projets sportifs de clubs comme le Paris Saint Germain et Milan, à différentes étapes. De plus, il sait ce que c'est que de travailler avec Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur de Valence, qu’il a côtoyé à Milan pendant plusieurs saisons.

Ayant laissé un grand souvenir à Valence au niveau sportif, Leonardo est attendu mais n’a pas encore répondu à l’offre. En tout cas, nul doute que le PSG a pris une certaine ampleur chez les observateurs du côté de l’Espagne depuis un certain temps.

Au fond, vous la kiffez notre Ligue 1, chers voisins 🇪🇸... 🥸 pic.twitter.com/1Ea6dvNpuD — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 11, 2022

