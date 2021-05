PSG - Mercato : Leonardo déterre la hache de guerre avec le FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L'élimination du PSG par Manchester City en Ligue des champions a mis en avant les terribles lacunes parisiennes dans les couloirs défensifs. Florenzi et Diallo sont passés à côté de leur match à City et avant eux, Dagba, Kehler, Bakker, Kurzawa n'avaient pas donné plus de garanties. Pour y remédier, Leonardo aurait ciblé un latéral gauche : Caio Henrique.

Caio Henrique ciblé

L'info est signée UOL Esporte. Le média croit savoir que le Brésilien, prêté à Monaco par l'Atlético Madrid, est également dans le viseur du FC Barcelone. A 23 ans, il est sous contrat chez les Colchoneros jusqu'en 2025, et le club madrilène demanderait entre 25 et 30 M€ pour son transfert.