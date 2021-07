PSG - Mercato : Leonardo doit dégraisser, quatre départs en vue ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Le Paris Saint-Germain, qui a déjà recruté le milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum, le latéral droit marocain, Achraf Hakimi, le défenseur central espagnol, Sergio Ramos et bientôt le gardien italien, Gianluigi Donnarumma, doit désormais dégraisser et réduire sa masse salariale.

Rafinha Credit Photo - Icon Sport

Dans un live Twitch, Fabrizio Romano a fait le point sur les départs possibles du PSG durant le mercato estival. "Quels joueurs seront vendus par le PSG cet été ? Je dirais Rafinha, Pablo Sarabia, peut-être Mauro Icardi et Sergio Rico", a confié le journaliste italien de Sky Sport, qui est toujours très bien informé sur le mercato.

🔴🎧 LIVE STREAM now on @FabrizioRomano Twitch channel!



Transfers updates, Q&A and more here ➡️🔴 https://t.co/s5l0HknF5g



- Best free agents available 🥇

- @pedromsepulveda joins to talk about Renato Sanches, João Mario, Cristiano Ronaldo 🇵🇹



We wait for you 🇳🇱👀👇🏻