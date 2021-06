PSG - Mercato : Leonardo en galère pour Hakimi et Varane

Alors que l'attention de la planète football est focalisée sur l'Euro et la Copa América, les directeurs sportifs des clubs tentent de faire avancer leur marché des transferts. Pas évidemment sachant que les meilleurs joueurs de la planète sont retranchés dans leur hôtel avec leur sélection. C'est pourquoi, par exemple, le PSG n'a toujours pas fait signer officiellement Gianluigi Donnarumma, qui brille avec l'Italie.

La Premier League torpille les ambitions de Leonardo

Mais Leonardo continue de se démener pour bâtir un effectif toujours plus compétitif à Paris, qui pourrait inciter Kylian Mbappé à prolonger. Seulement, après le marché des joueurs libres, il s'est lancé dans celui des éléments sous contrat. Et là, ce n'est plus la même musique car la crise financière a fortement réduit les capacités parisiennes à attirer des stars.

Du coup, deux des principales pistes en défense pourraient prendre la route de l'Angleterre. Concernant Achraf Hakimi, Chelsea aurait désormais une longueur d'avance, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Les Nerazzurri vendront leur joueur au plus offrant, tant pis si celui-ci préfère aller à Paris. Et à l'heure actuelle, c'est Chelsea qui se rapproche le plus des 80 M€ attendus. Concernant Raphaël Varane, que le Real Madrid lâchera pour 50 M€, c'est une autre histoire : l'ancien Lensois n'aurait pas envie de revenir en L1. Il préfèrerait tenter l'aventure dans une Premier League plus attrayante. Dans les deux cas, Leonardo va devoir ramer pour parvenir à ses fins !

