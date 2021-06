PSG – Mercato : Leonardo est en feu, une autre arrivée que Ramos et Hakimi en cours de finalisation !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme ce samedi après-midi que le transfert d'Achraf Hakimi au PSG est en cours de finalisation. « Le PSG est en train de régler les derniers détails, Leonardo s'en occupe en direct avec le board de l'Inter », écrit-il sur Twitter.

Mais ce n'est pas tout. Alors que Sergio Ramos, libre depuis son départ du Real Madrid, serait en train de chercher un logement à Paris, Nicolo Schira, autre journaliste italien spécialisé dans les transferts, révèle que Leonardo est proche d'obtenir un accord pour Moise Kean. Prêté par Everton, l'attaquant italien serait sur le point d'être transféré pour 40 M€. Et de signer à Paris pour 5 ans.

#PSG are still working to sign Moise #Kean on a permanent deal from #Everton. Talks ongoing to reach an agreement around €40M. For the italian striker ready 5-years contract. #transfers #EFC https://t.co/gC5nrXL9QZ