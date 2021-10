PSG - Mercato : Leonardo éteint 2 rumeurs et livre une confidence troublante sur Ramos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C’est peu dire que Leonardo était agacé hier soir au Parc des Princes. Sitôt le succès du PSG entériné devant le LOSC (2-1), le directeur sportif brésilien s’est empressé de vider son sac au sujet du traitement médiatique subi par le club de la capitale depuis le début de la saison.

« Il y a une manière de critiquer un peu gratuite, c'est un peu trop. Tu peux dire qu'on n'est pas bien, mais ça commence un peu à passer les limites. Dire que le coach ne connaît rien au football, que les grands joueurs qu'on a pris sont nuls, a-t-il enragé en zone mixte. Qu'on ne joue pas comme on veut, oui d'accord. Mais on est dans un schéma, on cherche. Il n'y a jamais eu un manque d'efforts, c'est la quatrième victoire que l'on a comme ça. Tu ne peux parler de Mbappé, de Messi, de Neymar, de Verratti, ou du coach et de Marquinhos comme ça. »

Invité à évoquer le dossier Sergio Ramos, Leonardo ne s’est pas démonté. Le directeur sportif du PSG assure que le club était au courant de l’état de santé chancelant du stoppeur espagnol avant même de le débaucher du Real Madrid cet été ! « Ramos, c’est la presse espagnole qui joue et vous vous jouez le jeu de la presse espagnole… Mais on savait tout, on sait ce qui se passe », a-t-il expliqué.

« Rien avec Kessié ni Théo Hernandez »

Enfin, Leonardo a éteint deux rumeurs en lien avec le mercato qui ont fleuri ces dernières semaines : « On n'a contacté aucun joueur en ce moment. Rien avec Kessié ni avec Théo Hernandez. Et en janvier ? Je parle de Ligue des champions, vous me parlez de mercato... »

Leonardo : «Ramos, c’est la presse espagnole qui joue et vous vous jouez le jeu de la presse espagnole… Mais on savait tout, on sait ce qui se passe» #PSGLOSC #PSG @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) October 29, 2021