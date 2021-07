PSG - Mercato : Leonardo finalise un dossier épineux

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les jours passent, la deadline du 31 août se rapproche et le Paris Saint-Germain ne parvient toujours pas à dégraisser son effectif (donc sa masse salariale). Réputé pour savoir acheter mais pas vendre, Leonardo justifie l'image qui lui colle aux basques. Même un Layvin Kurzawa n'a pas trouvé preneur, Galatasaray ayant décidé de jeter l'éponge.

Néanmoins, selon Le Parisien, un premier départ devrait être acté sous peu. Ce ne sera pas un transfert, seulement un prêt. Il y aura donc bien économie de tout ou partie du salaire mais d'indemnité, alors que Paris doit faire entrer 200 M€ dans les caisses via les ventes. Ce départ sera celui d'Alphonse Aréola. Le gardien de 28 ans, rétrogradé à la 3e ou 4e place dans la hiérarchie, souhaitait rester à Londres, une ville que lui et sa famille adorent depuis leur passage à Fulham. Leur souhait est donc exaucé, celui du PSG aussi.

PSG : Alphonse Areola bientôt prêté à West Ham

➡️ https://t.co/DcnEBdOlAw pic.twitter.com/b2RDnWNm1m — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 29, 2021