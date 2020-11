PSG - Mercato : Leonardo guette une nouvelle affaire en or en Italie

L’Inter Milan a bien du mal à suivre la cadence des leaders de Serie A cette saison. Encore accrochés à domicile par Parme ce samedi lors de la 6e journée (2-2), les Nerazzurri pointent déjà à cinq longueurs de l’AC Milan, seul en tête du classement. Antonio Conte s’est pourtant fait violence en titularisant Christian Eriksen. L’international danois était ainsi posté comme meneur de jeu dans le 5-3-2 habituel de l’Inter... avant d’être remplacé à l’heure de jeu par Arturo Vidal.

Ce changement a eu pour effet de décoincer la machine milanaise puisque Marcelo Brozovic et Ivan Perisic ont réussi à remonter le débours de deux buts après la sortie d’Eriksen. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? La Gazzetta dello Sport le laisse entendre et assure que le club lombard ne s’opposera pas à son départ au mercato. Déjà, le PSG est cité comme l’un des prétendants les plus sérieux pour le récupérer cet hiver.

Eriksen ne s'impose pas à l'Inter Milan

« Il fait partie de l'équipe : s'il mérite de jouer, il joue sinon il ne le fait pas, a tonné Conte. Il a certaines caractéristiques et j'essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Cela me dérange de devoir parler de lui tout le temps et peut-être pas des autres joueurs qui étaient sur le banc et n'ont joué que dix minutes. » Eriksen, lui, est déboussolé par son statut précaire (3 fois titulaire en Serie A et sorti à chaque fois à l’heure de jeu) en Lombardie, lui qui est arrivé en provenance de Tottenham pour 20 M€ en janvier 2019 avec celui de star. Le milieu de 28 ans ne serait donc pas non plus opposé à un départ en janvier 2021. Déjà intéressé dans le passé pour organiser le jeu, le PSG pourrait-il relancer le dossier malgré les effets négatifs de la crise sanitaire sur ses finances ?