PSG - Mercato : Leonardo jette son dévolu sur un nouveau portugais

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le PSG va connaitre un grand changement cet été. Après une nouvelle désillusion en Ligue des champions, le club de la capitale va devoir se renforcer pour combler ses lacunes et d’éventuels départ. Leonardo aurait jeté son dévolu sur un Portugais.

Selon le “Daily Mail“, les dirigeants du PSG ont cochés le nom de l’ailier Pedro Neto comme priorité en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Le joueur de Wolverhampton est dans une short-List avec Ousmane Dembélé et Raphinha selon le média britannique.

Selon le @MailSport, le PSG garde un œil sur l'ailier des Wolves Pedro Neto alors qu'ils cherchent à renforcer leur attaque.



Toujours selon le @MailSport, en plus de Pedro Neto, Raphinha et Dembele figurent comme deux candidats pour renforcer l’attaque du PSG. — Paris SG INFOS (@Paris_SGINFOS) March 24, 2022

