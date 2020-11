PSG – Mercato : Leonardo lorgne Eriksen (Inter) mais il n'est pas seul sur le coup

Christian Eriksen n'est plus en odeur de sainteté à l'Inter Milan, où il joue peu depuis le début de la saison. Le club lombard souhaiterait le départ du Danois en janvier et selon ESPN, le PSG s'est positionné.

Arsenal en pôle d'après ESPN

Leonardo, toujours prompt à chasser les joueurs du Calcio, apprécie Eriksen, qui souhaite quitter l'Inter afin de trouver plus de temps de jeu ailleurs. Mais le directeur sportif n'est pas le seul à s'intéresser au milieu de terrain et c'est Arsenal qui serait en pôle pour accueillir l'ancien meneur de jeu de Tottenham. Dortmund et le Milan AC se serait également renseignés.