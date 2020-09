PSG – Mercato : Leonardo met son veto à un départ en défense

Désireux de recruter au moins un latéral droit, Leonardo doit aujourd'hui composer avec un gros déséquilibre sur ses ailes. En effet, le PSG dispose de trois latéraux gauches (Bernat, Kurzawa, Bakker) et d'aucun réel spécialiste du poste à droite à l'exception de Colin Dagba. Si Thilo Kehrer a longtemps dépanné, Paris cherche aujourd'hui un vrai titulaire. En attendant Thomas Tuchel bricole, lui qui a même utilisé des latéraux gauches durant l'été.

Le PSG a dit non au Celtic pour Bakker

Parfois utilisé dans ce registre, Mitchell Bakker (20 ans) voit ses horizons bouchés pour la saison à venir avec la prolongation de Layvin Kurzawa. Pour autant, du côté de Paris, hors de question d'envisager un départ de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam pour le moment.

Comme le rapporte Sky Sport, Leonardo a dit non à une offre de prêt du Celtic Glasgow pour Mitchell Bakker, offre qui intéressait pourtant le jeune défenseur sous contrat jusqu'en juin 2023. Face à ce refus, le Champion d'Ecosse n'a pas insisté et s'est orienté sur ses autres pistes menant à Omar Colley (Sampdoria) et Mark McKenzie (Philadelphia Union).