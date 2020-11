PSG – Mercato : Leonardo mis dos au mur par le duo Neymar – Mbappé ?

Ce jeudi soir, l'Equipe consacre un long article à l'avenir du duo Neymar – Kylian Mbappé au PSG. Alors que leur contrat arrive à échéance en juin 2022, le club de la capitale doit tout faire pour régler leur situation avant l'été prochain, sous peine de se trouver dans une situation intenable avec deux stars n'ayant plus qu'un an de contrat.

La bonne nouvelle pour le PSG, c'est que les deux joueurs seraient ouverts à une prolongation. Le quotidien assure que Neymar, malgré une réunion avortée au printemps en raison du confinement, se verrait bien rester même si cela « reste une option parmi d'autres ». Quant à Kylian Mbappé, les discussions qui auraient débuté il y a quelques mois seraient « jugées constructives ». Le fait que peu de clubs puissent s'offrir le prodige tricolore au vu du contexte actuel aide aussi le PSG.

Neymar et Mbappé veulent une équipe bien plus forte

Mais le club de la capitale et Leonardo se trouvent au pied du mur dans ce dossier. Déjà parce que l'équation financière pour prolonger les deux stars sans plomber les finances du club s'annoncent ardues. Mais aussi et surtout parce qu'une condition claire serait fixée par le duo pour rester. « Ils n'oublient pas qu'il leur avait alors été promis une équipe de top niveau. Or, ils estiment parfois qu'il y a maldonne avec un groupe déséquilibré et hétérogène, des faiblesses fatales à certains postes. Résultat, hors de question pour eux de signer aujourd'hui un nouveau chèque en blanc ».

En d'autres termes, Neymar et Kylian Mbappé n'envisageraient sérieusement une prolongation qu'en observant un PSG de nouveau conquérant sur le marché des transferts. Une donnée qui contraste fortement avec la cure d'austérité que s'impose le club ces derniers mois. Si l'idée était aussi de « dégager de la masse salariale pour son duo de stars », Leonardo est donc attendu au tournant pour offrir aux deux stars un effectif à la hauteur de leurs ambitions. Une équation qui s'annonce bien difficile à résoudre.