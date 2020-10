PSG - Mercato : Leonardo n'a pas été le seul à pousser Cavani dehors !

Après des semaines de valse hésitation, après avoir été en contacts avec l'Atlético Madrid, le Benfica Lisbonne ou la Juventus Turin, Edinson Cavani s'est engagé avec Manchester United. Pour une saison plus une autre en option. Clin d'œil du destin, il fera son retour au Parc des Princes pour le tour de poules de la Champions League. L'occasion de régler ses comptes avec les dirigeants du PSG, qui n'ont pas voulu lui proposer un nouveau contrat.

"J'ai songé à arrêter…"

Mais le directeur sportif parisien, Leonardo, n'a pas été le seul facteur ayant favorisé son départ de France. Lors de sa conférence de présentation à MU, l'Uruguayen de 33 ans a expliqué qu'il avait carrément songé à arrêter le football ! Cela parce que sa femme avait contracté la Covid-19. Il avait alors songé à s'enfermer dans sa maison, à la campagne, loin de la civilisation.

"Quand nous sommes rentrés de vacances en Espagne, nous avons fait un test, qui s'est révélé négatif. Mais nous en avons refait un autre car ma femme commençait à montrer des symptômes de la Covid. Nous avons alors été positifs tous les deux mais ça a fini par passer. Plus que ce football que j'aime, il y a la santé de la famille. Et quand quelqu'un est chez lui, près de sa famille, sur ses terres… J'ai songé à arrêter de jouer et à rester chez moi, en attendant que tout ça passe." Ç'eut été dommage, il aurait manqué les retrouvailles avec le Parc…