PSG - Mercato : Leonardo passe outre les consignes pour Ndombele, Pogba est attendu !

Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Hier soir, le journaliste de RMC Loïc Tanzi a fait le point sur le dossier Tanguy Ndombélé au PSG. D'après lui, les négociations sont tout proches d'aboutir. Le club de la capitale va bien prendre en charge l'intégralité du salaire du milieu de terrain. Les dernières discussions portent sur l'option d'achat, que Tottenham voudrait glisser dans le contrat de prêt. Un achat pas forcément obligatoire, selon Tanzi.

Mais l'information la plus importante, c'est que Leonardo aurait décidé de ne pas attendre d'avoir dégraissé pour finaliser cette arrivée. Pourtant, c'est la première chose que lui ont demandé ses dirigeants durant ce marché hivernal, la masse salariale atteignant des sommets vertigineux depuis les arrivées de Messi, Ramos ou encore Donnarumma l'été dernier. Décidé à monter la meilleure équipe possible pour enfin remporter la Champions League, le directeur sportif brésilien fait clairement passer le sportif avant l'économique.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait décidé de finaliser le prêt de Tanguy Ndombélé en provenance de Tottenham même s'il n'a pas dégraissé l'effectif. Dans son édition du jour, L’Équipe ne va pas dans le même sens que Tanzi au sujet de Ndombele, affirmant même que « plus les jours passent, plus les chances de voir le milieu de Tottenham rejoindre Paris s’amenuisent. En interne, certains s’interrogent aussi sur son état d’esprit et, surtout, son profil est trop semblable à celui de Paul Pogba. » Libre au 30 juin, le milieu de Manchester United est d’ailleurs une cible prioritaire pour l’été prochain. Le quotidien sportif confirme que Leonardo a déjà échangé sur le sujet à plusieurs reprises avec Mino Raiola.

