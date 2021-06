PSG - Mercato : Leonardo passe vraiment à l'attaque pour Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Un jour au PSG, un autre à Chelsea. Et de moins en moins dans son club actuel, l'Inter Milan. De toute évidence, le mercato estival est agité pour le latéral droit, Achraf Hakimi. Qui, et son agent l'a confirmé récemment, va quitter la Serie A dans les prochains jours.

On le sait, Hakimi est une priorité aux yeux de Leonardo, le directeur sportif. Et ce serait vraiment le cas si l'on en croit les récentes informations du quotidien italien, la Gazzetta Dello Sport. Qui ce jour, évoque désormais une offre de 70 millions d’euros avec bonus du PSG. Une offre revue à la hausse, donc, plus très loin des 80 millions d'euros évoqués au début du dossier.

Autre élément important, toujours selon le média, la compagne d'Hakimi aurait clairement laissé entendre qu'elle préférait rejoindre la capitale française et non Londres au cours des prochaines saisons.