PSG - Mercato : Leonardo peut oublier un club pour dégraisser

Dans le long entretien qu'il a accordé à France Football, paru mardi dernier, Leonardo y expliquait la nécessité pour le PSG de vendre lors de ce marché des transferts hivernal. Mais, lucide, le directeur sportif brésilien a reconnu que ce n'était pas sa plus grande force. Dimanche, il a en plus appris que l'un des clubs avec lequel il pouvait réaliser une belle opération venait de fermer la porte à tout départ ou arrivée jusqu'en juin.

Ce club, c'est l'Inter Milan. Les Nerazzurri, qui s'apprêtent à changer de propriétaires alors qu'ils n'ont jamais été aussi proches de décrocher un Scudetto depuis une décennie, sont contraints à des économies. Alors, pas question de satisfaire l'entraîneur, Antonio Conte, qui aurait aimé recruter Leandro Paredes (PSG)…

Le directeur sportif de l'Inter, Giuseppe Marotta, a déclaré à Sky : "Notre marché est clos, nous l'avons dit et nous le répétons. Nous avons un groupe cohérent, compact au niveau des individualités, en valeur et un grand entraîneur. Nous sommes compétitifs avec ces joueurs. Nous cherchions des opportunités qui n'existaient pas alors que c'est un moment délicat pour le club. Mais c'est terminé". Leonardo devra donc trouver un autre point de chute que son ancien club pour ses indésirables…

Beppe Marotta insists reports around Achraf Hakimi and their financial situation are trying to ‘destabilise’ Inter, but their transfer window is closed https://t.co/vVtZ40EZAW #FCIM #RealMadrid #UdineseInter #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/Z5PzB3Dx6n