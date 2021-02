PSG - Mercato : Leonardo poussé dehors par Pochettino ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On le sait, Leonardo est très proche de Nasser al-Khelaïfi et des Qataris. Imaginer le Brésilien se faire virer de son poste de directeur sportif relève donc du fantasme. Mais ce n'est pas impossible. Surtout s'il ne se montre pas à la hauteur de sa mission première, c'est-à-dire le recrutement. Or, depuis son retour, à l'été 2019, il s'est surtout distingué par des achats ratés (Icardi à 50 M€…), le départ d'historiques comme Thiago Silva ou Cavani et son incapacité à bien vendre pour renflouer les caisses.

"A moyen terme, les retrouvailles sont écrites…"

Sa relation conflictuelle avec Thomas Tuchel jusqu'en décembre montre également que le directeur sportif brésilien n'en fait souvent qu'à sa tête. L'entraîneur allemand voulait un défenseur central l'été dernier pour compenser la perte de Silva ? Leonardo a recruté le milieu de terrain Danilo dans l'urgence. Si l'on met de côté les trophées que le PSG remporte logiquement vu son budget démesuré pour la L1, le bilan du DS est donc tout juste passable…

Un changement pourrait donc intervenir, surtout que Mauricio Pochettino a déjà un nom de successeur : Paul Mitchell. L'Anglais, en poste aujourd'hui à Monaco, avec qui il retrouvera le PSG ce soir, a collaboré avec l'entraîneur durant six ans, à Southampton puis Tottenham. Les deux hommes s'adorent et rêveraient visiblement de retravailler ensemble, si l'on en croit cette petite phrase lue dans L'Equipe : « Les retrouvailles « visuelles » seront pour ce soir. Et les retrouvailles dans un même club ? A moyen terme, elles sont écrites… ».