PSG - Mercato : Leonardo pressé de finaliser une arrivée à 40 M€

L'un des principaux enjeux de l'intersaison du PSG va consister à trouver un successeur à Kylian Mbappé. Et ce, sans pouvoir réinvestir l'argent d'une éventuelle indemnité puisque l'attaquant va partir libre au Real Madrid. Son trésor de guerre, le club de la capitale va donc le placer sur une nouvelle star offensive. Mais il ne doit pas oublier que 40 M€ seront également dévolus au transfert définitif de Nuno Mendes !

En effet, le jeune latéral gauche a apporté entière satisfaction au champion de France. Paris a essayé de négocier une ristourne mais le Sporting Portugal n'a rien voulu savoir. Il veut ses 40 M€ et, selon Record, le plus tôt sera le mieux car il a l'intention de finaliser l'arrivée définitive de son remplaçant, Ruben Vinagre, qui n'est que prêté par Wolverhampton. La clause de ce dernier est de 10 M€ et les Lions ont besoin de l'argent de la vente de Mendes pour finaliser ce mouvement. Le PSG est prié de signer un chèque dès le début du mois de juin !

Raphaël Nouet

Rédacteur