PSG - Mercato : Leonardo prêt à aller au clash avec Neymar et Di Maria ?

Il y a quelques semaines, Angel Di Maria a accordé une interview à une télévision argentine. Interrogé sur ses partenaires, il a notamment expliqué que lui, Neymar et d'autres coéquipiers ne comprenaient pas pourquoi Thomas Tuchel ne titularisait pas systématiquement Leandro Paredes. Pour le gaucher, il n'y a pas mieux que son compatriote pour casser les lignes adverses via des passes bien senties. Neymar raffolerait jouer avec lui car les deux se comprennent sur le terrain, la balle arrivant toujours dans sa course.

Brozovic et Skriniar ne viendront pas

Du coup, les Sud-Américains ont dû tomber des nues en apprenant que leur directeur sportif, Leonardo, souhaitait inclure Paredes dans un deal avec l'Inter Milan pour faire venir Marcelo Brozovic. Renforcer le milieu de terrain défensif est en effet une priorité pour le champion du monde 94 ainsi que Thomas Tuchel. Pour lui, le Croate a le profil nécessaire pour aller jusqu'au bout en Champions League.

Heureusement pour l'ambiance au sein du PSG, Le Parisien assure que ni Brozovic, ni son coéquipier défenseur Milan Skriniar ne quitteront l'Inter pour Paris cet été. Une source "nerazzurra" a assuré qu'il restait trop peu de temps pour finaliser un deal qui satisfasse toutes les parties. Mais rien ne dit cependant que Leonardo n'essayera pas de placer à nouveau Paredes dans un échange d'ici lundi soir…