PSG - Mercato : Leonardo prêt à s’acheter un nouveau problème estampillé Mbappé et Donnarumma !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Leonardo ne manque déjà pas d’idées pour le prochain mercato hivernal. Et, comme souvent avec le directeur sportif du PSG, c’est vers l’Italie que ses yeux sont rivés pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Comme il en a également pris l’habitude depuis cet été, c’est vers les joueurs en fin de contrat que Leonardo entend faire sa maille. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport fait ainsi savoir qu'il songerait déjà à recruter Franck Kessié... libre en juin 2022.

Un dossier qui fait étrangement penser à Gianluigi Donnarumma, cadre de l’AC Milan et ferré par le PSG cet été avant de prolonger. Comme un certain Kylian Mbappé, décidément, le milieu axial de 24 ans a décliné toutes les propositions lombardes pour parapher un nouveau contrat. La direction des Rossoneri lui a tout de même proposé un salaire annuel estimé à 6,5 M€ !

Gourmand, Kessié viserait plutôt des émoluments à hauteur de 8 millions d'euros plus deux millions de bonus. Et il sait déjà que le PSG pourrait satisfaire ses exigences... comme Donnarumma avant lui. Le quotidien sportif italien précise que cet état des lieux commencerait déjà à faire douter l’état-major de l’AC Milan.

Pour résumer

Le directeur sportif du PSG Leonardo ne dirait pas non à la signature d’un certain Franck Kessié (24 ans), qui tarde à prolonger son contrat à l’AC Milan. Comme un certain Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé avant lui.