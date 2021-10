PSG - Mercato : Leonardo proche de conclure une opération XXL !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Bis repetita avec Kessie après Donnarumma pour Leonardo ? Selon les informations de TuttoMercatoWeb, le directeur sportif du parisien pourrait à nouveau jouer un tour à son ancien club. Et pour cause après avoir attiré Gianluigi Donnarumma en fin de contrat au Milan AC, il serait passé à l’action pour Franck Kessié.



Le milieu rossonero arrive en fin de contrat l'été prochain et le PSG compterait bien en profiter. Néanmoins, si Leonardo pourrait faire l’économie d’une indemnité de transfert, il préparerait un contrat XXL pour l’Ivoirien. A la manière de l’opération Donnarumma, 12 millions d’euros annuels pendant 5 ans accompagnés d’une prime à la signature attendrait le joueur et son entourage ce qui pourrait faire grimper l’opération aux alentours de 140 millions d’euros rapporte le média italien ! Un accord aurait déjà été trouvé entre le PSG et le joueur . Affaire à suivre...

Mercato - PSG : Leonardo prépare une opération colossale à 140M€ ! https://t.co/gShKGMBqYX pic.twitter.com/tc8ZEM8vjw — le10sport (@le10sport) September 30, 2021