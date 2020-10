PSG - Mercato : Leonardo recadre Tuchel... mais lui obéit au doigt et à l’oeil !

La ligne de conduite n’est plus très claire au PSG. Leonardo et Thomas Tuchel ne parlent pas d’une même voix, ce qui peut envoyer un message brouillé en public. C’est le cas cette semaine en raison du mercato. Jeudi, l’entraîneur du PSG s'était en effet plaint du nombre de joueurs partis en fin de contrat et avait déploré le manque de renforts pour son équipe. Leonardo l’a recadré hier en marge du large succès devant le SCO d’Angers (6-1).

« On n'a pas aimé. On n'a pas aimé la déclaration, le club n'a pas aimé, moi, personnellement, je n'ai pas aimé, a commenté le directeur sportif du PSG. Dans les moments qu'on vit, il y a des situations vraiment très graves. Ne pas comprendre cette situation... On va voir en interne comment on fait. Là, c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a pas de souci. Mais s'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive, les règles internes. »

Leonardo a RDV à Paris ce week-end

Si Leonardo est agacé par l’attitude de Tuchel, cela ne l’empêche pas de lui obéir au doigt et à l’œil pour faire avancer les derniers dossiers du mercato. Foot Mercato assure ainsi que le dirigeant brésilien a rendez-vous ce week-end à Paris avec Nelio Lucas, agent d’Ivan Perisic et Marcelo Brozovic. « L’agent représentant de Doyen Sport se trouve déjà à Paris et tente depuis de nombreuses semaines de placer ses deux poulains dans la capitale française », précise FM en parlant des deux milieux de l’Inter Milan.