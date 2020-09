PSG – Mercato : Leonardo recalé par Arsenal pour son latéral droit

En quête d'un latéral droit, Leonardo pensait pouvoir faire une bonne affaire du côté d'Arsenal en récupérant l'international espagnol Hector Bellerin (25 ans), en disgrâce chez les Gunners et sur le départ cet été.

Comme révélé par The Guardian, le PSG avait soumis une offre aux alentours de 30 M£ bonus inclus (25+5) pour récupérer Bellerin et espérait conclure l'affaire rapidement avant que le Bayern Munich, également intéressé, ne dégaine aussi... Sauf que du côté d'Arsenal, on n'est ni pressé de vendre le latéral droit sous contrat jusqu'en juin 2023, ni enclin à accepter la première offre venue.

Toujours selon la presse britannique (The Sun cette fois-ci), la proposition formulée par Paris aurait été retoquée. Si Arsenal accepte bien de vendre Hector Bellerin, cela ne se fera qu'au « bon prix ». Soit 35 M£ (39,4 M€). Paris n'est pas si loin du prix de regard mais ne l'a pas encore atteint...