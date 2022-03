PSG - Mercato : Leonardo reçoit deux premières bonnes nouvelles avant cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG va devoir faire partir plusieurs joueurs cet été pour alléger sa masse salariale. Cependant, peu de joueurs sont enclin à quitter le club de la capitale. En cause, le salaire perçu et la qualité de vie à Paris. Leonardo reçoit quand même une bonne nouvelle avant cet été.

Dans une interview à la presse allemande, Julian Draxler s’est exprimé sur son avenir : « J’ai besoin d’avoir plus de temps de jeu avant la Coupe du monde. En été, nous verrons ce qui se passera. Je dois jouer plus que cette saison. C’était bien d’être à nouveau sur le terrain pendant 90 minutes ». Un départ du PSG n’est donc plus à exclure pour le milieu allemand.

Un nouveau FPF favorable au PSG

Autre bonne nouvelle pour le PSG : le fair-play financier va vivre sa révolution à partir du 7 avril, ce qui serait favorable au PSG. Alors que jusqu'à présent, les clubs engagés en Coupes d'Europe ne devaient pas dépenser plus que leurs revenus réels avec une tolérance de 30 millions d'euros de déficit sans que les actionnaires puissent combler les trous en cas de besoin, un assouplissement va être effectué.

Désormais, le seuil de 60 millions d'euros de perte sera autorisé en étant garanti par les actionnaires des clubs. L'UEFA met également en place un salary cap : les clubs ne pourront pas dépenser plus de 70% de leurs revenus en salaire à partir de 2025. Les dettes des clubs seront également davantage prise en compte : si l'un d'entre eux présente un résultat financier négatif, il aura l'obligation de réduire chaque année son endettement de 10 %.

🇩🇪 Julian Draxler : « Ma situation au club n’est pas simple. Je manque de rythme. J’ai besoin de jouer plus de matchs en vue de la Coupe du monde. Nous verrons ce qui se passe cet été »



Sport1 via @le_Parisien_PSG



🤔 Un départ de Draxler, en fin de saison ? pic.twitter.com/Zo8BOIu4Bc — Media Parisien (@MediaParisien) March 27, 2022

Pour résumer Alors que le mercato du PSG promet d’être intense cet été, Leonardo reçoit une bonne nouvelle avant l’été. En effet, Julian Draxler s’est exprimé sur son avenir et un départ du PSG n’est donc plus à exclure pour le milieu allemand.

Adam Duarte

Rédacteur