PSG - Mercato : Leonardo reçoit une mauvaise nouvelle pour un départ espéré cet été

S'il est toujours en poste cet été, Leonardo aura pour mission première de dégraisser l'effectif, car la masse salariale est colossale. On sait que ce n'est pas l'exercice préféré du Brésilien, jamais aussi doué pour signer des chèques mais pas doué pour trouver des points de chute à ses joueurs. Surtout quand ils sont aussi bien payés qu'au PSG. Autant d'éléments contraires qui font que les départs sont très peu nombreux à Paris à chaque fenêtre de transferts.

Et ça pourrait continuer cet été. En effet, l'entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, a fait un point hier sur l'avenir de Pablo Sarabia, prêté pour la saison aux champions du Portugal avec une option d'achat : « Nous avons des limites à ne pas dépasser. C’est la même situation que Joao Mario l’an passé. On ne connaît pas l’avenir, mais on connaît la réalité. La nôtre est complètement différente de celle des plus grands clubs ». Pour info, Joao Mario, qui a grandement contribué au titre de champion l'an dernier, espérait être définitivement transféré chez les Lions. Mais vu qu'ils n'avaient pas les moyens, ils l'ont regardé partir chez le voisin (et ennemi) du Benfica...

Raphaël Nouet

Rédacteur