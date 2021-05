PSG - Mercato : Leonardo regarde à Madrid pour faire suer Aurier

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Désireux de faire plaisir à Mauricio Pochettino qui l'a eu sous ses ordres à Tottenham, Nasser Al-Khelaïfi envisage de faire revenir Serge Aurier au PSG l'été prochain. Mais l'histoire entre l'Ivoirien et Paris demeure complexe et il n'est pas certain que le latéral droit accepte de revenir dans son ancien club à l'été 2021. Surtout que Leonardo que le dossier n'emballe pas plus que cela Leonardo.

Qu'à cela ne tienne, le PSG a un plan B... Et ce n'est pas Alessandro Florenzi (prêté avec option d'achat par l'AS Roma mais qui n'a pas convaincu). Selon le média anglais The Athletic, le club de la Capitale aurait un œil sur l'anglais Kieran Trippier (Atletico Madrid, 30 ans).

Trippier, un serpent de mer

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Colchoneros, l'ancien joueur de Tottenham (27 matchs de Liga, 6 passes décisives cette saison) privilégie toutefois un retour au pays, lui qui est dans les bons papiers de Manchester United.

Ce n'est pas la première fois que le nom de Kieran Trippier circule au PSG. Déjà avant qu'il ne rejoigne l'Espagne en 2019, le natif de Bury était cité du côté de Paris...