PSG - Mercato : Leonardo relance un dossier brûlant en parallèle de Messi

Bien évidemment, en ce moment, il n'y en a que pour Lionel Messi. La volonté de l'Argentin de quitter le FC Barcelone a éveillé l'intérêt de tous les clubs riches de la planète, au premier rang desquels on trouve Manchester City et le PSG. Sous l'impulsion de Neymar, les dirigeants parisiens ont sondé l'entourage du joueur pour savoir si une arrivée en France l'intéresserait.

Mais, en parallèle, Leonardo mène d'autres chantiers. Et notamment le renforcement du couloir droit, grandement affaiblir après le départ de Thomas Meunier, en fin de contrat, au Borussia Dortmund. Le directeur sportif brésilien lorgne depuis longtemps l'Espagnol d'Arsenal Hector Bellerin. Mais ses premières offres se sont heurtées à un refus du board des Gunners.

Selon les informations du Guardian, le PSG proposerait désormais 33,6 M€ pour le latéral droit de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec Arsenal. Mais si le vainqueur de la Cup, qui a battu Liverpool aux tirs au but lors du Community Shield samedi dernier, est obligé de vendre dans les prochaines semaines, cela concernerait davantage les postes de défenseur central et de milieu de terrain. Mikel Arteta compterait sur Bellerin pour la saison à venir.

