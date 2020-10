PSG - Mercato : Leonardo tente Ramos (Real Madrid) et relance un dossier XXL en Italie !

C'est une arlésienne depuis le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain il y a un an et demi. Régulièrement le nom de Gianluigi Donnarumma (Milan AC, 21 ans) revient comme une option dans la Capitale. Et ce malgré la présence dans les buts du toujours excellent Keylor Navas, arrivé à l'été 2019 en provenance du Real Madrid.

Gianluigi Donnarumma sera libre en 2021

Conscient que le Costaricien n'est plus tout jeune, Leo continue d'oeuvrer de concert avec son complice agent Mino Raiola pour faire de Donnarumma le futur de Paris. L'été 2021 sera d'ailleurs charnière dans l'avenir du portier transalpin puisqu'il sera en fin de contrat.

Selon Don Balon, le PSG a encore récemment pris des renseignements afin de connaître les intentions de Gianluigi Donnarumma avec le Milan. Pour rappel, Navas est encore sous contrat jusqu'en juin 2023 (il aura alors 36 ans). Quant à sa doublure Sergio Rico (27 ans), elle s'est engagée cet été pour quatre ans.

Le PSG et la Juve ont relancé Ramos

En parallèle, le programme espagnol El Chiringuito croit savoir que le PSG a relancé Sergio Ramos (34 ans). Au même titre que la Juventus Turin, le club de la capitale aurait même formulé une offre au capitaine du Real Madrid, en fin de contrat en juin 2021.