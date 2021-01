PSG – Mercato : Leonardo renvoie un dossier sensible à l'été 2021

Si des rumeurs venues d'Angleterre laissaient entendre que le PSG tentait actuellement de négocier un transfert définitif de Moise Kean (prêté par Everton, 20 ans), il n'en serait rien. En effet, selon le Parisien, le club de la Capitale n'a tout simplement pas les moyens d'envisager la venue de l'international italien (10 buts toutes compétitions confondues) en l'état. Et surtout pas au tarif de 35 M€ évoqué pour racheter ses trois années de contrat restantes.

Les finances du PSG ne permettent pas le moindre écart

Si Leonardo ne serait pas forcément contre conserver Moise Kean comme il l'avait expliqué dans un échange avec les supporters sur le site du PSG, le directeur sportif francilien est aujourd'hui pieds et poings liés dans ses investissements possibles... Et pas seulement à cause des intérêts évoqués pour Lionel Messi (FC Barcelone) ou Kun Aguero (Manchester City).

« Le mercato naissant n'est pas celui des folles dépenses pour Paris qui va devoir composer avec des pertes importantes en fin de saison liées aux conséquences de la pandémie (billetterie, sponsoring…) et à la suspension des versements relatifs aux droits TV. Dans ce contexte, le PSG s'attachera plutôt à dénicher les bonnes affaires comme c'était déjà le cas lors du marché estival », explique le quotidien, qui renvoie le dossier Kean à l'été 2021.