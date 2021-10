PSG - Mercato : Leonardo s’attaque à un ancien de l’OL

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Corentin Tolisso dans le viseur du PSG ! Selon les informations du quotidien sportif italien la Gazzetta Dello Sport, le milieu de terrain du Bayern Munich formé à l’OL serait dans le viseur de plusieurs cadors européens, Tottenham, l’Atlético Madrid, la Juventus et le PSG.



Et pour cause, Corentin Tolisso ne rentrerait plus dans les plans du Bayern Munich et arrive en fin de contrat l’été prochain en Bavière. Le joueur de son coté ne souhaiterait pas prolonger et le Bayern Munich se serait même résigné à le lâcher gratuitement. Il pourrait donc signer libre sans indemnité de transfert au mercato d’été et commencer des négociations dès cet hiver. Affaire à suivre…

